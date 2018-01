Daniel acha que não desfalca Botafogo O lateral-esquerdo Daniel demonstrou otimismo quanto ao seu aproveitamento na primeira partida do Botafogo no Campeonato Carioca contra o Olaria, domingo, no Caio Martins. O jogador torceu o tornozelo direito no treino de segunda-feira e passou a preocupar os médicos do clube. "A contusão não foi grave e acho que volto aos treinos amanhã. Dependendo do meu rendimento, posso atuar sem problemas", disse Daniel, revelando que as dores diminuíram. Já o técnico Levir Culpi voltou a mostrar insatisfação com a desorganização do Carioca. A mudança de horário do jogo com o Olaria, de 15h30 para 19h30, irritou o treinador. "É algo primário definir uma tabela com antecedência. São situações como esta que eu não aceito. Como o torcedor pode se programar com estas mudanças?", questionou Levir.