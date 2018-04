Daniel Alves chega atrasado ao hotel da seleção e culpa o trânsito

RIO - O lateral-direito Daniel Alves chegou atrasado ao hotel onde a seleção brasileira está concentrada no Rio. O jogador do Barcelona se apresentou ao técnico Luiz Felipe Scolari na noite desta terça-feira, 17 minutos depois do horário determinado.

Os atletas tinham até as 19 horas desta terça-feira para se apresentar no Hotel Sheraton, onde a delegação brasileira ficará hospedada nos próximos dias, no início da preparação para a disputa da Copa das Confederações, que começa em 15 de junho.

Ao chegar ao hotel, Daniel Alves passou rapidamente pelos jornalistas. E culpou o trânsito do Rio pelo atraso. Os 17 minutos que excederam o prazo de chegada podem prejudicar a boa convivência entre o lateral e o treinador da seleção.

No último amistoso da seleção, contra o Chile, Ronaldinho Gaúcho chegou 25 minutos atrasado na apresentação do elenco, no fim de abril. O episódio, que irritou Felipão, contou com o agravante de que o jogo foi disputado em Belo Horizonte, cidade onde o meia reside. E o astro acabou preterido na lista de convocados para a Copa das Confederações.

Com a chegada de Daniel Alves, a seleção conta com 16 convocados já concentrados no Rio. Restam ainda os jogadores de Fluminense (Fred, Jean e Diego Cavalieri) e Atlético-MG (Réver e Bernard), dispensados por causa da disputa das quartas de final da Libertadores nesta semana.

Os outros dois jogadores que não se apresentaram são Luis Gustavo e Dante, ambos do Bayern de Munique. Eles correm o risco de serem cortados da seleção por não conseguirem a liberação junto ao clube alemão. O atual campeão europeu rejeitou a liberação porque ainda disputará a final da Copa da Alemanha, no sábado, contra o Stuttgart.