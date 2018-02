Daniel Alves culpa inconstância do Paris Saint-Germain por derrota em Madri

O lateral-direito Daniel Alves creditou à irregularidade do time em campo a derrota do Paris Saint-Germain para o Real Madrid por 3 a 1, nesta quarta-feira, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, pela rodada de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. "Jogamos bem, mas fomos intermitentes e aqui (em Madri) se paga muito caro por isso", disse o brasileiro.

Para ele, o time da capital francesa perdeu a concentração na etapa final, depois desta ganhando por 1 a 0, e isso foi fatal. "Aqui (no Santiago Bernabéu) não se pode dormir porque acontece o que vimos hoje (quarta-feira)", afirmou.

O brasileiro, no entanto, mantém a confiança de que o Paris Saint-Germain vai dar o troco na partida de 6 de março no estádio Parque dos Príncipes, em Paris. Para ele, a disputa pela vaga nas quartas de final permanece aberta. "Se o Real Madrid quiser passar de fase, vai ter de jogar muito bem na partida de volta", avisou Daniel Alves.

Nesta quarta-feira, Daniel Alves mais uma vez jogou em parte do jogo em uma posição que não é a sua. Há 10 dias, teve de ir para o gol depois da expulsão do goleiro Aréola em uma partida do Campeonato Francês. Em Madri, o técnico Unai Emery tirou o centroavante uruguaio Cavani e colocou o lateral-direito Meunier, deslocando o brasileiro para o meio de campo.