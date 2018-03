Daniel Alves deseja sair do Sevilla 'o mais rápido possível'

O lateral-direito Daniel Alves expressou nesta segunda-feira seu desejo de abandonar o Sevilla "o mais rápido possível", em declarações ao final do último treino da temporada da equipe espanhola. "Desejo ir embora e espero que tudo seja fechado o mais rápido possível, embora nunca se saiba", declarou Daniel Alves - que tem um pré-acordo com o Barcelona. O jogador do Sevilla, que na última janela de transferências também quis mudar de equipe, acrescentou que se despedi "por enquanto apenas porque começam as férias" e que já verá "se é definitivo, pois ainda não se sabe o que acontecerá".