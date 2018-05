Daniel Alves diz que Barcelona continuará motivado

Daniel Alves avalia que o trabalho do técnico Guardiola é um dos trunfos do Barcelona para se manter na rota das conquistas, já que o comandante saberá motivar o elenco. "Não sabemos como serão as coisas, mas com o treinador que temos, certamente não relaxaremos", disse.

O brasileiro acredita que o Barcelona não vai sofrer com os desfalques dos jogadores que irão disputar a Copa Africana de Nações. "Sempre digo que não se trata de quantidade de jogadores, mas de qualidade e temos muita. Os jovens que sobem também têm e estamos tranquilos com eles, porque sempre dão uma mão e jogue quem jogue, sempre temos que mostrar o nível do Barça", comentou.