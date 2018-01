Daniel Alves é cortado e Fabinho é chamado por Dunga para amistosos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta terça-feira o corte do lateral-direito Daniel Alves, do Barcelona, da convocação da equipe do Brasil que vai enfrentar a Costa Rica e os Estados Unidos na próxima rodada de datas Fifa, em setembro. Fabinho, que serviria à seleção olímpica, vai jogar no time principal.

Pelo que explicou a CBF, Daniel Alves foi cortado por conta da lesão muscular que ele sofreu no domingo, na abertura do Campeonato Espanhol, diante do Athletic Bilbao. Além de Danilo, do Real Madrid, o técnico Dunga vai contar com Fabinho, do Monaco, para enfrentar os costa-riquenhos, em 5 de setembro, e os Estados Unidos, três dias depois.

Como Fabinho vai desfalcar o time comandado por Rogério Micale, a CBF convocou Wallace, atualmente no Carpi, da Itália. O lateral, de 21 anos, começou a carreira no Fluminense e, nos últimos dois anos, passou por Chelsea, Inter de Milão e Vitesse (da Holanda). A seleção olímpica faz amistoso contra a França, dia 8.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O lateral foi convocado pela primeira vez nos dois amistosos após a Copa do Mundo, contra Colômbia e Equador. Posteriormente, fez parte do elenco que disputou a Copa América, no Chile, ainda neste ano.