Daniel Alves é o único brasileiro na seleção da Fifa

Apenas um brasileiro está na seleção mundial de 2009, homenageada nesta segunda-feira pela Fifa, em cerimônia que premiará o melhor jogador do mundo de 2009, realizada em Zurique, na Suíça. O Barcelona, que se sagrou campeão mundial no último sábado, foi a base do time. Dos onze melhores do mundo neste ano em cada posição, Daniel Alves foi o lateral-direito escolhido.

A seleção do mundo tem todos os jogadores atuando na Espanha e na Inglaterra, o que mostra a força destes dois campeonatos no futebol atual. Seis dos atletas que ocupam as onze posições estão em clubes espanhóis. O restante em clubes ingleses. Ao todo, 50 mil jogadores ao redor do mundo votaram na escolha.

Mas se na seleção de Dunga o lateral do Barcelona ainda não tem vaga garantida no time titular, Daniel Alves foi considerado nesta segunda-feira como o melhor do mundo em sua posição. O brasileiro se destacou em 2009 por sua atuação na lateral do Barça, com cruzamentos poderosos, gols e uma atuação importante na defesa.

A escolha mostrou que o Campeonato Espanhol é mesmo o mais forte do mundo hoje. Além de Daniel Alves, a lista dos onze melhores do mundo inclui o goleiro Iker Casillas e o atacante Cristiano Ronaldo, ambos do Real Madrid. Já o Barcelona mostrou porque é o melhor time do mundo. O clube é simplesmente a base da seleção mundial. Além de Daniel Alves, teve os escolhidos Iniesta, Xavi e Messi.

O restante dos jogadores atuam na Inglaterra. Fernando Torres e Gerrard, do Liverpool, John Terry, do Chelsea, além de Vidic e Evra, do Manchester United.

Confira a seleção da Fifa: Casillas (Real Madrid); Daniel Alves (Barcelona), Vidic (Manchester United), Terry (Chelsea) e Evra (Manchester United); Xavi (Barcelona), Gerrard (Liverpool) e Iniesta (Barcelona); Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid) e Fernando Torres (Liverpool).