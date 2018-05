Daniel Alves fará centésimo jogo pelo Brasil e se aproxima de laterais históricos

A semana da seleção está sendo especial para o lateral-direito Daniel Alves. Depois de ter sido escolhido para ser o capitão na partida diante da Argentina e vestir a camisa 4 em homenagem ao capitão do tricampeonato mundial, Carlos Alberto Torres, o jogador completará diante do Peru, à 0h15 minutos de terça para quarta-feira, 100 jogos com a camisa da seleção brasileira.

A marca será atingida pouco mais de dez anos após Daniel Alves vestir a camisa da seleção pela primeira vez, quando ficou em campo por pouco mais de 30 minutos na vitória por 4 a 0 do Brasil sobre o Kuwait. À época, a seleção era comandada por Dunga, que assumira a equipe pela primeira vez após o fracasso da campanha brasileira na Copa do Mundo da Alemanha.

Contra o Peru, Daniel Alves se tornará o 12º atleta brasileiro a chegar a 100 partidas pela seleção. Atualmente, a lista de jogadores com mais de uma centena de partidas conta com outros dois laterais-direitos: Djalma Santos, que fez 113 jogos pelo Brasil e foi bicampeão mundial, em 1958 e 1962; e Cafu, capitão do penta e recordista de jogos pela seleção, com 149 partidas.

Neste sábado, o lateral participou do penúltimo treino antes da viagem a Lima. A seleção teve uma atividade pela manhã na Cidade do Galo, CT do Atlético-MG. Antes do treinamento, Tite reuniu todo o grupo para uma rápida conversa à beira do campo e depois os titulares foram para a academia. Na metade final do treino, os jogadores que enfrentaram a Argentina voltaram ao gramado. Miranda e Renato Augusto foram poupados do treino com bola e permaneceram na sala de musculação. Na parte final da atividade, titulares e reservas fizeram um coletivo em gramado reduzido.