Daniel Alves festeja 36º título da carreira: 'Ser inspiração é o meu legado'

Daniel Alves não para de colecionar conquistas na sua gloriosa carreira. No último sábado, o lateral-direito brasileiro faturou a 36ª taça como profissional ao participar da vitória do Paris Saint-Germain por 3 a 0 sobre o Monaco, em Bordeaux, na decisão da Copa da Liga Francesa.

+ Com dois de Cavani, PSG vence Mônaco e leva o título da Copa da Liga Francesa

+ Unai Emery diz que Neymar se reapresenta em até três semanas

+ Mais notícias do futebol francês

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ao festejar a conquista, o defensor da seleção brasileira agradeceu aos seus pais, ao lado de quem comemorou o título, lembrou o Nordeste - ele é natural de Juazeiro, na Bahia - e se declarou feliz por ser visto como uma inspiração para outras pessoas.

"Obrigado por vosso esforço e por vossa dedicação, porque graças a eles, eu sigo na batalha, graças a eles, eu supero todas as dificuldades, graças a eles eu continuo lutando para inspirar outros nordestinos, outros brasileiros e outros humildes sonhadores. Tenho certeza que ser uma inspiração para outras pessoas é o meu legado nessa vida", afirmou, em publicação no seu perfil no Instagram.

O título da Copa da Liga Francesa foi o primeiro de Neymar como jogador do PSG, ainda que ele não possa ter sido aproveitado na decisão, pois ainda se recupera de uma fratura no quinto metatarso do pé direito. E ele se lembrou especialmente de Daniel Alves ao celebrar a conquista do seu clube, além de revelar o desejo especial de vencer a Copa do Mundo da Rússia ao lado do companheiro.

"Esse parabéns é mais especial para você, irmão. Que honra fazer parte dessa sua história. Espero que venham mais, inclusive o de julho. Te amo, ídolo", escreveu Neymar, em mensagem publicada no Instagram.

Outro brasileiro que participou da conquista do PSG, o zagueiro Thiago Silva exaltou a grande atuação diante do Monaco, mas já mirou o título do Campeonato Francês, torneio em que o time parisiense é o líder disparado.

"É mais um título para nós, uma taça importante para o clube, a torcida e todos os jogadores. Estamos muito felizes. Quando jogamos assim, não é fácil para os nossos adversários, mesmo que o Monaco tenha atuado bem esta noite. Eles mostraram muitas qualidades, nós jogaremos contra eles novamente daqui a dez dias pelo Campeonato Francês, teremos de estar prontos mais uma vez."