Daniel Alves fica perto de trocar o Barcelona pelo PSG, diz rádio

Daniel Alves está bem perto de deixar o Barcelona . Sem acordo com o clube catalão, o lateral-direito estaria de malas prontas para o futebol francês . De acordo com a rádio do diário espanhol Marca, o jogador assinou um pré-contrato com o Paris Saint-Germain nesta terça-feira. O contrato seria por três anos.

Há algum tempo que Daniel Alves vem demonstrando insatisfação com a diretoria do Barcelona pelo fato de não ter sido procurado para negociar uma renovação. Dias atrás, chegou a cobrar publicamente respeito e ouviu do técnico Luis Enrique que não deixaria a Espanha. Mas tudo ficou nas palavras do treinador e, cansado de esperar, ele teria aproveitado alguns dias de folga cedidos pelo técnico para viajar a Paris e negociar com o novo clube. Caso o negócio seja fechado, ele receberá 9 milhões de euros anuais.