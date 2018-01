Dani Alves herda camisa 6 de Xavi no Barcelona

Nesta quarta-feira, o Barcelona divulgou os novos números das camisas que cada jogador usará na temporada 2015/16. A grande surpresa ficou por parte de Daniel Alves, que herdou a camisa 6 de Xavi. O outro lateral-direito brasileiro do elenco, Douglas, trocou a camisa 16 pela 2, que era de Montoya.

Daniel Alves resolveu abandonar a camisa 22, usada durante as últimas temporadas em homenagem ao francês Eric Abidal, ex-colega de Barça que superou um câncer ao final de sua carreira. No Instagram, o jogador deu a entender que iniciará um 'novo ciclo' no Barcelona. "Em minha vida, tomei decisões de abrir etapas, fechar etapas e abrir melhores. Meu desafio agora é defender, neste clube, um número muito especial como foi o 22... Meu nome é Dani Alves e meu número é 6!", postou o brasileiro.

Douglas, por sua vez, herdou a camisa 2 do Barcelona. O número era do espanhol Martín Montoya, que acabou indo para a Inter de Milão. Sua última camisa, a 16, ficou com Sandro Ramírez, indicando que o atacante deve definitivamente ser integrado ao elenco profissional nesta temporada, assim como Munir, novo camisa 17.

These are the 2015/16 shirt numbersFull story: http://ow.ly/QvMQoEls dorsals del Barça de la temporada 2015/16Més detalls: http://ow.ly/QvN81 Los dorsales del Barça de la temporada 2015/16Más detalles: http://ow.ly/QvNby#igersFCB #fcbarcelona #Gamper50 #FCBRoma Posted by FC Barcelona on Quarta, 5 de agosto de 2015

As novas contratações, Arda Turan e Aleix Vidal, porém, não tiveram seus números divulgados, e tudo indica que eles devem ser escolhidos por votação dos fãs. No mais, as numerações permanecem as mesmas. O próximo compromisso do Barça é pelo Troféu Joan Gamper, tradicional amistoso realizado no Camp Nou, ainda nesta quarta-feira, às 17h de Brasília. O adversário deste ano é a Roma.