Daniel Alves marca e Barcelona vence Valladolid

O Barcelona fez bem a sua parte neste sábado ao derrotar o Valladolid por 3 a 0, fora de casa, com um dos gols marcados pelo brasileiro Daniel Alves. O resultado coloca pressão sobre o Real Madrid, que enfrenta o Málaga no domingo e precisa vencer para não deixar o líder disparar ainda mais.

O lateral-direito brasileiro foi um dos grandes destaques do confronto, válido pela 19.ª rodada, última do primeiro turno do Campeonato Espanhol. Além de marcar o segundo gol, Daniel Alves deu assistência para outro e ajudou a equipe catalã a vencer com tranquilidade.

E com a boa vitória deste sábado, o Barcelona chegou aos 49 pontos e abriu oito de vantagem para o Real Madrid. De quebra, garantiu a invencibilidade no primeiro turno - foram 15 vitórias e quatro empates. Já o Valladolid segue na 17.ª posição com 17 pontos, lutando para escapar do rebaixamento.

Mesmo jogando fora de casa, o líder do Campeonato Espanhol demonstrou superioridade desde o início. Aos 20 minutos do primeiro tempo, Messi tocou de calcanhar para Daniel Alves, que cruzou para Xavi marcar de voleio. Dois minutos depois, o Barcelona ampliou: o lateral brasileiro bateu de fora da área e encobriu o goleiro Justo Villar.

Sem esboçar qualquer reação, o Valladolid também foi dominado no início do segundo tempo. O terceiro gol saiu após passe do sueco Zlatan Ibrahimovic para Messi, que deslocou do goleiro com categoria. Com os três pontos praticamente garantidos, o Barcelona só administrou nos minutos finais.