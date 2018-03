Daniel Alves pode deixar Sevilla no final da temporada

O jogador brasileiro Daniel Alves, do Sevilla, pode deixar a equipe espanhola no final da temporada, disse o diretor esportivo do clube, Ramón "Monchi" Rodríguez. Segundo a imprensa local, o lateral do Sevilla pode continuar a carreira no Barcelona. "Não sei o que acontecerá com Daniel", disse "Monchi" em uma coletiva de imprensa. "Tudo o que peço é que, se Daniel, no final, tiver que sair, que saia da maneira que creio que um jogador que fez tanto para o Sevilla saia", afirmou. Daniel Alves foi convocado nesta quinta pelo técnico da seleção brasileira, Dunga, para amistosos e os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2010 contra Paraguai e Argentina, em junho.