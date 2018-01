Lesionado, Daniel Alves desfalca o Barça e deve ser cortado da seleção

A maratona de jogos do Barcelona já neste início de temporada está fazendo suas primeiras vítimas. No último domingo, Daniel Alves e Sergio Busquets precisaram ser substituídos na estreia do Campeonato Espanhol, contra o Athletic Bilbao. Enquanto o volante não apresentou nenhuma lesão importante, o lateral brasileiro foi diagnosticado com um problema muscular na virilha direita.

O Barcelona confirmou na manhã desta segunda-feira a contusão de Daniel Alves. De acordo com comunicado divulgado pelo clube, trata-se de uma lesão no músculo adutor da perna direita. Não foi informado o tempo de afastamento, mas especula-se que seja de cerca de três semanas.

Se isso for confirmado, Daniel Alves será cortado da seleção brasileira. Ele havia sido um dos chamados por Dunga para os amistosos diante da Costa Rica e dos Estados Unidos, nos próximos dias 5 e 8 de setembro, respectivamente. Por isso, a tendência é que a CBF confirme o veto do jogador nas próximas horas.

Por outro lado, o técnico Luis Enrique pôde comemorar uma boa notícia nesta manhã. Depois de ser submetido a exames, Sergio Busquets não foi diagnosticado com nenhuma lesão e, assim, não deverá desfalcar o Barcelona. Como Daniel Alves, o volante havia sido substituído no decorrer da vitória por 1 a 0 sobre o Athletic Bilbao, mas os exames não mostraram nenhum problema em seu tornozelo.

Antes dos dois jogadores, Jordi Alba, Douglas e Adriano, além de Neymar, com caxumba, já haviam acusado problemas físicos no Barcelona. A equipe viveu uma maratona de jogos neste início de temporada, antes mesmo do início do Espanhol, graças às decisões da Supercopa da Europa e da Supercopa da Espanha.