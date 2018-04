Daniel Alves tem lesão muscular e desfalca a equipe do Barcelona

Titular do Barcelona diante do Getafe, no sábado, 13, Daniel Alves deixou o jogo com dores musculares e, após passar por exames, foi constatada uma lesão muscular no bíceps femoral da perna esquerda. Neste domingo, 14, o clube informou que ele é desfalque certo na terça-feira, contra o Huesca, pela Copa do Rei, e seu retorno vai depender da melhora do seu quadro clínico.

A lesão do jogador deve abrir novamente espaço para Douglas. O ex-são-paulino só fez dois jogos pelo Barcelona até agora e vem sendo duramente criticado pela imprensa, uma vez que chegou sob desconfiança e não mostrou serviço. Reserva direto de Daniel Alves, Montoya se irritou com o banco e pediu para sair. Assim, Douglas passa a ser a opção mais provável do técnico Luis Enrique.