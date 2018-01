Daniel busca tranqüilidade com saxofone O time do Palmeiras decide domingo, diante do Fluminense, no Palestra Itália, se vai disputar a Copa Libertadores do ano que vem. Os jogadores procuram conter a ansiedade nos últimos treinos que antecedem o jogo final do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Daniel encontra o equilíbrio espiritual e emocional necessário neste momento decisivo na religiosidade. ?Freqüento, sempre que possível, os cultos na minha igreja e toco saxofone. É uma maneira de servir a Deus.? Daniel só toca músicas religiosas e aprendeu a utilizar o saxofone no conservatório da igreja. ?Tive a ajuda de minha esposa no aprendizado?, afirmou o zagueiro, que gostaria de praticar mais. ?Temos muitos jogos, concentrações e isso impede que eu vá com mais freqüência às reuniões da igreja.? Daniel tem lugar garantido no time de Emerson Leão para domingo. Mas o treinador, que nesta quinta será julgado no STJD, só vai anunciar o time que vai entrar em campo no vestiário, momentos antes do jogo. ?Estou fazendo muito mistério. A escalação está definida, mas não para a observação de vocês (jornalistas)?, afirmou o treinador, que vai orientar mais dois treinos: nesta sexta e no sábado. ?O treinamento só vai servir para transpiração.? No treino desta quinta à tarde, Leão fez duas alterações na equipe que iniciou o jogo diante do Internacional, em Porto Alegre. Alceu e Diego Souza perderam o lugar no time titular para Correa e Gioino, respectivamente. Com isso, Marcinho volta a atuar como meia, ao lado de Juninho. ?Só anuncio o time no domingo?, disse Leão. Ingressos - Restam 2,2 mil ingressos para o jogo de domingo. Já foram negociados 25,8 mil e outros 2 mil foram enviados para a torcida do Fluminense.