Daniel Carvalho foi o destaque do Brasil A vitória por 3 a 0 sobre a Colômbia valeu para a seleção brasileira apenas pelo resultado, importante por levar a equipe ao quadrangular final e manter aceso o sonho olímpico. Mas o Brasil voltou a jogar mal, desta vez diante de um adversário limitado e que nem um estádio cheio de torcedores a empurrá-lo teve a seu favor. Taticamente, o time foi confuso. Individualmente, nenhum jogador teve atuação que mereça destaque. O melhor da seleção foi Daniel Carvalho, substituto do suspenso Diego. Teve uma atuação razoável no geral, fazendo algumas boas jogadas e sendo o responsável pelos principais lances do ataque brasileiro. E, outra qualidade importante no time neste momento, mostrou muita disposição e garra. Dudu Cearense, outro que estava no banco - entrou em lugar de Fábio Rochemback -, também lutou bastante. A atuação do Brasil neste domingo foi um novo sinal de alerta. Até porque, o próximo adversário é a Argentina, na quarta-feira.