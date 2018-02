Daniel Carvalho inspira Vágner Love Afinal, o que Vágner Love vai ter de encarar se a negociação para o CSKA realmente se concretizar? O artilheiro do Palmeiras foi buscar como fonte de informações um jogador que pode vir a ser seu companheiro de equipe no time russo, Daniel Carvalho. Albio Carvalho, pai do ex-jogador do Internacional, contou sobre as experiências do filho, que está morando em Moscou há quatro meses e, até agora, aprovando a estada. "Pelo menos no que diz respeito ao Daniel, tudo está sendo cumprido conforme o combinado", afirmou Albio, que é técnico de futsal. Segundo ele, a ambientação de Vágner Love no CSKA não deve ser um grande problema. "Tanto o técnico, Artur Jorge, como o preparador físico e o assistente são portugueses. Na verdade, é o treinador quem precisa de tradutor para passar as instruções para os jogadores russos", disse. A adaptação na vida cotidiana, segundo ele, exige alguns cuidados extras, mas está longe de ser o bicho-de-sete-cabeças que muitos pregam. "A gente tomou algumas providências: temos um intérprete à disposição do Daniel e uma pessoa da nossa confiança que fica sempre com ele. Fora isso, sempre há mais uma pessoa, que pode ser um amigo ou um parente, na companhia dele", contou Albio. "Também converso com o Daniel de uma a duas vezes por dia. É um pouco caro, é verdade, mas acho importante." Albio afirma que o atendimento fornecido pela embaixada brasileira na Rússia é muito bom e, ao contrário do que se pode pensar, há um número razoável de brasileiros em Moscou. "Sou técnico de futsal e alguns atletas que trabalharam comigo estão lá. Hoje há um grupo de dez brasileiros e, sempre que pode, o Daniel acompanha os jogos deles e também promove reuniões." A qualidade de vida em Moscou, segundo o pai do atacante do CSKA, é boa. "As acomodações são excelentes, com apartamentos de primeiro nível. A TV a cabo não pega emissoras brasileiras, mas o Daniel acompanha as rádios pela internet e sempre está lendo os jornais do país." Mas e o frio? O pai de Daniel admite que essa é uma dificuldade a ser superada. "Mas também não é fim do mundo. As férias começam em novembro e vão até o início de fevereiro e a pré-temporada é sempre na Espanha, que é mais quente nesta época do ano. Quando o time volta para a Rússia já é primavera, onde atualmente a temperatura varia de 12°C a 15°C." História - O clube que vem flertando com o atacante Vágner Love é um dos mais antigos do futebol russo, fundado em 1923. CSKA é a sigla, na língua original, de Clube Desportivo Central do Exército, mas as ligações com o Estado russo há muto deixaram de ser notadas. Desde o fim da União Soviética, em 1991, o CSKA de Moscou (não confundir com o CSKA búlgaro) atraiu empresários que passaram a investir maciçamente no futebol. Atualmente, o clube, atual campeão da Rússia, mantém vínculos estritos com o milionário Roman Abramovich (dono do Chelsea, da Inglaterra), que patrocina a equipe por meio de sua companhia petrolífera.