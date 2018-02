Daniel Carvalho pode se transferir para Inter de Milão

O meia brasileiro Daniel Carvalho, do CSKA Moscou, pode se transferir para a Inter de Milão em junho de 2008, segundo afirmou a imprensa italiana nesta quarta-feira. Daniel Carvalho, de 24 anos, e que em 2004 se transferiu do Internacional para o CSKA, chegaria à Inter após o fim de seu contrato com a equipe russa. Desta maneira, os italianos não desembolsariam nada pelo atleta. Segundo a imprensa, o jogador é esperado já nesta quinta-feira em Milão para ser submetido a exames médicos pela equipe. Se for aprovado, ele já assinará o contrato e acertará as bases salariais. A Inter teria se interessado em Daniel Carvalho depois de observar o atleta nas partidas em que enfrentou o CSKA Moscou, pela Liga dos Campeões.