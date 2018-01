Daniel Carvalho tem só 1 chance na Sub-23 Dos 11 jogadores escalados para a partida desta quarta-feira, contra a Venezuela, na estréia da seleção Sub-23 no Pré-Olímpico, Daniel Carvalho é o que mais corre risco de sair do time já na próxima rodada. Se o esquema com três atacantes deixar o meio-de-campo sobrecarregado, o técnico Ricardo Gomes já decidiu que o substituirá por Fábio Rochemback - que chegou a Concepción apenas na tarde desta terça - na partida contra o Paraguai. Por isso, ele promete se matar em campo para garantir a posição. "Todo mundo quer jogar. Estou tendo a chance e vou fazer o possível para mostrar ao treinador que posso fazer tudo o que ele quiser", afirmou Daniel Carvalho, que completará 21 anos em março e acabou de se sagrar campeão mundial Sub-20. O detalhe que ameaça o jogador do Internacional é a ajuda na marcação. Ricardo Gomes quer que ele volte para fechar o setor esquerdo, e com isso, alivie um pouco o trabalho de Paulo Almeida e Elano. No coletivo de domingo, o primeiro realizado no Chile, Daniel Carvalho não cumpriu bem essa determinação e o time titular passou por apuros. Já na segunda-feira, ele melhorou e levou o treinador a definir a sua escalação. "O que aconteceu no coletivo é que eu estava cansado porque tínhamos treinado em dois períodos no sábado e já tínhamos feito um treino no domingo de manhã. Agora estou mais descansado e pronto para contribuir na marcação. Não preciso fazer nada muito complicado, é só acompanhar o lateral-direito até o meio do campo. Eu, o Dagoberto e o Robinho sabemos que precisamos dar uma força na marcação para o esquema com três atacantes funcionar e que quem não fizer sua função vai sair do time", disse o jogador. Quando a seleção tiver a bola, sua função será criar jogadas pela esquerda ou fechar para a área quando o ataque estiver sendo feito pela direita. "Estou me entendendo bem com o Maxwell. Ele não apóia tanto quanto o Maicon pelo outro lado, mas é inteligente e toca bem?, contou Daniel Carvalho. Seu chute forte de pé esquerdo é uma das armas do Brasil para enfrentar a esperada retranca venezuelana na partida desta quarta. O auxiliar-técnico Cristovão o considera "um animal" para chutar e Ricardo Gomes sempre lhe dispensa atenção especial nos treinos de finalização. "Tenho facilidade para bater na bola. Tomara que pintem umas chances para eu bater de fora da área amanhã."