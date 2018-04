Daniel Carvalho troca CSKA Moscou por time do Catar

O meia-atacante brasileiro Daniel Carvalho, do CSKA Moscou, foi contratado pelo Al Arabi, do Qatar. A informação foi confirmada nesta segunda-feira pela Confederação Asiática de Futebol.

O atleta foi contratado pelo CSKA em 2003. Dois anos depois, acabou sendo eleito o melhor jogador do Campeonato Russo de 2005, quando o time foi campeão também da Copa da Uefa, hoje chamada de Liga Europa. Na época, Daniel Carvalho se tornou o primeiro estrangeiro a ser escolhido o melhor jogador da Rússia.

O Al Arabi ocupa atualmente a terceira colocação no Campeonato do Catar, com 27 pontos, seis a menos do que o líder Al Sadd. No clube do Oriente Médio, o brasileiro de 26 anos tentará reeditar o bom futebol que o levou à seleção brasileira, para a qual não é convocado desde 2006.