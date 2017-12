Daniel comanda arrancada do Palmeiras Pode ser só coincidência, mas desde que o zagueiro Daniel se recuperou de uma grave lesão no joelho esquerdo e voltou a jogar, o rendimento do Palmeiras cresceu assustadoramente. Sem Daniel, o Palmeiras era o oitavo colocado no Brasileiro, com um aproveitamento de pontos de 53%. Com o zagueiro em campo, esse número saltou para 78% - é mais do que conquistou o líder Atlético Paranaense durante todo o campeonato (63%) -, e a equipe já ocupa a quarta colocação, com chances reais de conquistar o título. Humilde, o xerifão do Palestra Itália rejeita qualquer tipo de badalação em torno de sua atuação. Diz que não joga sozinho. "É só coincidência. O crescimento do Palmeiras nada tem a ver com meu retorno", afirma Daniel. Seus companheiros e o próprio técnico Estevam Soares discordam. Todos ressaltam a capacidade de liderança de Daniel, que não passa um minuto sequer em silêncio - ao contrário dos parceiros Nen e Gabriel. "O Daniel é um líder nato, que fala o tempo todo durante os jogos, orientando a defesa. Sua presença é muito importante", costuma ressaltar Estevam, um ex-zagueiro que vê em Daniel seu porta-voz dentro de campo. "Por ficar sempre atrás, posso ver o time inteiro e orientar o posicionamento dos jogadores. Sou a voz do Estevam em campo", diz Daniel. Para Daniel, o motivo da ascensão do Palmeiras no campeonato é a união do grupo, que superou no decorrer da temporada obstáculos como brigas internas e mudanças na comissão técnica. "O Palmeiras tem um time unido. É por isso que conseguimos esta arrancada agora, na reta final do campeonato", conta. Sobre a lesão - uma ruptura dos ligamentos do joelho, que o deixou dez meses parado -, Daniel garante estar recuperado. Ele se machucou durante o quadrangular decisivo da Série B, ainda no ano passado. "Agora estou bem. Tive receio de não voltar no mesmo nível dos demais, mas isso não ocorreu", comenta o zagueiro. Desde que se recuperou da lesão, Daniel atuou em 11 jogos. Foram oito vitórias, dois empates e uma derrota (para o São Paulo, em 2 de outubro). Nessa única derrota, Daniel falhou feio, permitindo o gol da vitória são-paulina. Mas não se abalou. Ciente de sua condição, levantou a cabeça. "Não posso deixar me abater nunca", diz ele. Time - Para a partida de sábado, contra o Guarani, no Parque Antártica, Estevam diz que pode escalar uma espécie de 3-4-3, com Pedrinho, Thiago Gentil e Ricardinho (ou Osmar) no ataque. No meio-de-campo, sem Marcinho e Magrão, suspensos, Corrêa e Alceu formarão a dupla de volantes.