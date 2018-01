Daniel é a nova opção de Picerni Depois da vitória por 2 a 1 nos descontos na noite de sábado, com gols de Muñoz e Vágner, o Palmeiras volta nesta segunda-feira aos treinos com o retorno de um velho conhecido: o lateral Daniel, que já atuou pelo clube e estava na equipe B. A integração do jogador ao time de Jair Picerni deveria ter ocorrido logo após a saída de Alessandro, mas Daniel sofreu uma séria contusão no tornozelo, que deixou cicatrizes. Agora, já recuperado, deve fazer nesta segunda seu primeiro treino com os companheiros, já classificados para a próxima fase da Série B do Campeonato Brasileiro, que enfrentam o Gama, no Palestra Itália, sábado.