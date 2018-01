Daniel fora da estréia do São Caetano O zagueiro Daniel está fora da estréia do São Caetano no Campeonato Paulista, contra a Portuguesa, dia 26, em São Paulo. O capitão do time do ABC vinha sofrendo com um problema no púbis, desde o final do ano passado, e nos treinos da pré-temporada em Mauá, a contusão piorou e o departamento médico optou pela cirurgia. A previsão é de que o jogador só volte aos treinos em um mês. Enquanto isso, o presidente do clube, Nairo Ferreira de Souza, ainda busca um "matador" para o time. O nome de Tuta, ex-Palmeiras e Flamengo, porém, não interessa ao São Caetano, segundo o dirigente, que desmentiu algumas especulações. O técnico Mário Sérgio afirmou que pretende receber mais reforços no máximo até esta sexta-feira, para poder fechar o grupo que disputará o Paulista.