Daniel Guedes destaca aprendizado e exalta regularidade no Santos

Daniel Guedes não chegou a terminar 2015 como titular do Santos, mas mesmo assim o lateral-direito acredita ter o que comemorar ao fim do ano. Afinal, aos 21 anos, ele conseguiu se firmar entre os profissionais do clube, tanto que disputou 21 jogos nesta temporada. E ele acredita que isso se deu pela regularidade exibida quando foi aproveitado por Dorival Júnior, conquistando a confiança do treinador.

"Acredito que tive uma regularidade boa e consegui manter. O mais importante foi mostrar para o Dorival que sou capaz, tenho personalidade e coisas boas para apresentar. Foi um ano que vou comemorar sim. Claro que temos muitas coisas para aprender e conquistar, mas foi um ano bom, um ano que consegui me firmar. 2016 teremos coisas tão boas como foi esse ano", comentou, ao site oficial do Santos.

Mesmo sem o título da Copa do Brasil, Daniel Guedes avaliou que a temporada 2015 foi positiva para o clube, que passou por momentos de turbulência e dúvida em razão dos problemas financeiros, da saída de vários jogadores e de um início muito ruim no Campeonato Brasileiro.

"Foi um ano de muita perspectiva para a gente. Um ano de muitas coisas boas e aprendizado. Acho que a gente teve um início de ano um pouco conturbado, mas não deixamos influenciar. Graças a Deus a gente conseguiu se levantar e conseguimos uma boa recuperação. Acho que a gente provou para nós mesmo que temos a capacidade de encarar qualquer equipe de frente e em qualquer lugar", afirmou.

A recuperação do Santos se deu muito em função das boas atuações de jogadores formados nas divisões de base, como Daniel Guedes. Para o lateral, a tendência é que eles brilhem ainda mais em 2015 com a experiência adquirida nesta temporada.

"Nós aprendemos bastante com esta temporada que passou. Acredito que em 2016 os jogadores mais jovens vem um pouco mais experientes. Tivemos lições e confrontos bastante difíceis. Vai ser um pouco mais tranquilo para nós garotos", opinou.