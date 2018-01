Daniel lamenta desfalcar Botafogo O lateral-esquerdo Daniel lamentou nesta segunda-feira a sua ausência na próxima partida do Botafogo, contra o Remo, sábado, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Ele considerou que o árbitro foi muito rigoroso no lance que resultou na sua expulsão, no empate com o Palmeiras. "A falta não era para o cartão vermelho. Acabei prejudicando o Botafogo porque não poderei enfrentar o Remo, um jogo importante por ser em casa", disse Daniel. Já o atacante Fábio espera retornar ao time no jogo com o Remo. "Estou trabalhando muito e estou pronto para colaborar. Com o rodízio de atletas, algumas duplas de ataque ainda precisam ser testadas", afirmou.