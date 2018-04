Daniel pode ser a novidade do Inter diante do Santos O técnico Tite ainda faz mistério sobre a escalação do Internacional para o jogo desta quarta-feira, contra o Santos, na Vila Belmiro. Nesta terça, ele comandou um treinamento com portões fechados, mas admitiu que há grande chance do lateral-direito Daniel, de apenas 18 anos, ser escalado como titular pela primeira vez.