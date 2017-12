Daniel pode voltar à lateral da Ponte O retorno do lateral-direito Daniel ao estádio Moisés Lucarelli é dado como certo pela diretoria da Ponte Preta. O acordo com a direção do Palmeiras já foi iniciado e pode ser finalizado nos próximos dias, uma vez que o jogador deve se apresentar ao técnico Vadão, no dia 2 de janeiro. O negócio está bastante encaminhado porque os dois clubes dividem em partes iguais o passe do jogador, que enfrentou problemas de adaptação no Parque Antártica, devido a rejeição da torcida. Antes de ser vendido ao Palmeiras, o lateral passou, por empréstimo, pelo rival Corinthians. O próprio presidente Sérgio Carnielli conversou com Mustafá Contursi, presidente do Palmeiras, para resolver a questão. Os últimos detalhes estão sendo definidos pelo vice-presidente de futebol, Marco Antonio Eberlin. A Ponte recompensaria o Palmeiras com o empréstimo de um jogador. O mais provável é o meia Adrianinho. "O negócio está bem encaminhado", confirmou Eberlin. O clube tenta as renovações de contrato do ala-esquerdo Elivélton e do zagueiro Alex Oliveira. Apesar do interesse do Cruzeiro em ter o volante Mineiro, a direção da Ponte garante que ainda não recebeu nenhuma proposta oficial. A proposta incluiria o atacante Leonardo e mais uma importância em dinheiro, cerca de R$ 300 mil pelo empréstimo de um ano. O volante renovou contrato por três anos e só deixa Campinas se for em definitivo, mesma condição imposta para a saída do atacante Washington, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 18 gols.