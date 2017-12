Daniel reforça o São Caetano no Rio O São Caetano terá um importante reforço para o jogo contra o América, domingo, às 16 horas, pela 9ª rodada do Torneio Rio-São Paulo. É o zagueiro Daniel, que defendeu a seleção brasileira contra a Islândia, na quinta-feira, e volta ao time do ABC paulista na partida no Rio. Como ficou apenas na reserva da seleção, Daniel está bastante descansado e não vê problemas em ajudar o São Caetano a conquistar uma vitória sobre o lanterna América. "Apesar de não ter jogado pela seleção, é sempre muito bom estar no grupo de jogadores. Isso mostra que o trabalho está sendo bem feito. Mas o amistoso já é passado e só quero pensar no Torneio Rio-São Paulo", explicou o zagueiro. Com a confirmação da volta de Daniel, quem perde a vaga é o volante Marlon, uma vez que Serginho volta a jogar no meio-de-campo. O São Caetano tem 13 pontos e ocupa a 6ª posição no Rio-SP. Venceu seus últimos dois jogos, diante do Vasco (3 a 0) e Ponte Preta (3 a 2). E também ganhou duas partidas seguidas na Copa, contra o Alianza de Lima (4 a 0) e Cerro Porteño (3 a 1). "Estas vitórias são importantes para reforçar a confiança dos jogadores", explicou Jair Picerni, que completou nesta sexta-feira dois anos no comando do São Caetano.