Daniel renova contrato com o Botafogo O lateral-esquerdo Daniel é mais um jogador a renovar contrato com o Botafogo. O jogador conversou com o presidente do clube, Bebeto de Freitas, e ambos chegaram ao acordo salarial. Agora, só falta acertar com o Madureira, que é dono dos direitos federativos do atleta, o tempo do empréstimo. O Alvinegro quer dois anos, enquanto o Tricolor somente aceita prolongar por mais um ano. "Estou muito feliz. Estava ansioso porque tinha proposta da Portuguesa e de equipes do exterior. Mas me identifiquei muito com o Botafogo", afirmou Daniel. Já o atacante Leandrão, artilheiro do time na Série B do Campeonato Brasileiro, com 12 gols, deve se reunir com Bebeto de Freitas na sexta-feira para definir se continua ou não no Botafogo, em 2004.