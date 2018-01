Daniel substitui Arce no Palmeiras Daniel no lugar de Arce, que está na seleção paraguaia, é a única mudança do Palmeiras para a estréia na Copa do Brasil, quarta-feira à noite, contra o Asa, em Arapiraca-AL. Vanderlei Luxemburgo, que desfilou na escola de samba Salgueiro, do Rio de Janeiro, no final da madrugada desta segunda-feira, trocou o treino técnico que estava marcado para a tarde, no CT da Barra Funda, por um recreativo de uma hora. ?Foi um treino em ritmo carnavalesco. Desfilei no Rio e alguns jogadores também devem ter pulado o carnaval e não adiantaria forçar?, justificou o treinador. Nesta terça-feira, às 9h30, os jogadores se apresentam no CT e, às 11h25, embarcam em Cumbica para Maceió, de onde a delegação seguirá em ônibus para Arapiraca, numa viagem com duas horas de duração. Sobre o jogo, Luxemburgo toma o cuidado de não pressionar o time com a exigência de uma vitória com dois gols de diferença para evitar o jogo de volta (se necessária, a segunda partida será quarta-feira da próxima semana, no Parque Antártica). ?Vamos entrar em campo para vencer. Melhor que seja com dois gols de vantagem, mas se não der, 1 a 0 está bom e se não for possível, o empate serve. Quanto ao time, em vez de lamentar a ausência de Arce, é preciso valorizar a entrada de Daniel, que vem treinando e deve entrar bem no time.? Após o jogo contra o Asa, a delegação retorna de ônibus a Maceió e, às 15h de quinta-feira, vai direto para o Rio de Janeiro. Sexta-feira cedo, Luxemburgo dá um treino no CFZ (clube do Zico), quando define o time para enfrentar o Bangu, sábado, às 16h, em Moça Bonita, pelo Rio-São Paulo. O zagueiro César ainda não tem condições legais de jogo, mas se for registrado até sexta-feira, vai se juntar à delegação no Rio.