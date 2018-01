Daniel vive dia de herói no Botafogo Foi um dia atípico na vida do lateral-esquerdo Daniel. Autor de dois gols na vitória por 3 a 1 sobre o Marília, o jogador do Botafogo teve seu dia de herói: distribuiu autógrafos aos torcedores e recebeu elogios dos companheiros e do técnico Levir Culpi. "Esse dia foi muito especial para mim. Não vivo isso há muito tempo. Tomara que venha mais". O jogador disse não estar preocupado com o possível retorno do lateral-esquerdo Jorginho Paulista, que cumpriu suspensão e tem a confiança do treinador, para a partida contra o Remo. "Quem tem a ganhar com isso é o Botafogo". Daniel afirmou ainda que não existe favoritismo no jogo de sábado. "Eles vêm de duas derrotas e vão jogar tudo que sabem. Temos que aproveitar o desespero deles". Nesta quinta-feira, a delegação segue para Belém, onde será realizado treino coletivo. A única dúvida do técnico Levir Culpi está na lateral-esquerda: Daniel ou Jorginho Paulista.