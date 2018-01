Daniel volta à zaga do Palmeiras O técnico Jair Picerni poderá contar com o zagueiro Daniel para a partida do Palmeiras contra o Botafogo, no final de semana, no principal clássico do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogador cumpriu suspensão automática no jogo contra o Mogi, no sábado passado, e foi confirmado no time. O volante Fabio Gomes, no entanto, reclama de uma lesão no dorso do pé e uma leve torção no tornozelo esquerdo e pode ficar de fora. Caso ele não possa jogar, Picerni deverá manter o meia Adãozinho no setor. Neste caso, formaria o meio-campo com Alceu, Magrão e Diego Souza. No ataque, o treinador ainda tem dúvidas sobre o companheiro do centroavante Wagner. O titular Thiago Gentil caiu de produção e pode estar perdendo a vaga para Muñoz. O colombiano entrou no segundo tempo da partida com o Mogi e foi bem, chegando a marcar um dos gols da goleada por 5 a 0. Por causa disso pode estar ganhando a preferência do treinador.