Daniela e Marta defendem seleção mundial As brasileiras Daniela e Marta estão na seleção mundial que enfrentará no dia 20 de maio, em Paris, a Alemanha, atual campeã do mundo, em comemoração ao centenário da Fifa. A equipe das estrelas será dirigida por Marika Domanski Lyfors, diretora técnica da seleção sueca, vice-campeã na Copa do Mundo. A partida será no Estádio Saint Dennis antes do jogo entre Brasil e França.