Daniella Cicarelli está mesmo grávida Quatro dias depois de desmentida, a gravidez de Daniella Cicarrelli foi confirmada nesta sexta-feira pela assessoria de imprensa da apresentadora. De acordo com uma nota distribuída no início da tarde, Daniella e Ronaldo foram surpreendidos na noite de ontem, quando a apresentadora se sentiu mal e teve de ser levada às pressas ao Hospital de Clínicas de Niterói. Ela sofreu uma repentina queda de pressão e, por medida de precaução, foi submetida a uma série de exames. ?Para surpresa do casal os exames mostraram uma gravidez de menos de um mês?, diz a nota. ?Interrompi meus métodos anticoncepcionais há pouco tempo, mas não imaginávamos que iria ser tão rapidamente, de fato as suspeitas da possibilidade de estar grávida eram quase nulas, tanto que vinha mantendo meus treinos de triatlo normalmente?, disse Cicarelli. ?Estamos radiantes com a notícia, apesar de ainda assustados com o episódio de ontem. Desejávamos muito essa gravidez?, afirmou Ronaldo, segundo a assessoria. Ronaldo e Daniella pretendiam visitar o médico ginecologista que atende a apresentadora em Madri assim que retornassem a Espanha. Daniella foi liberada do hospital por volta da meia-noite desta quinta-feira e seguiu para São Paulo para cumprir seus comprimissos com a MTV onde trabalha. Ronaldo já retornou a Madri. Este será o segundo filho de Ronaldo. O atacante é pai de Ronald, de 5 anos, fruto de seu casamento com Milene Domingues.