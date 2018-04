Danilo admite reformulação no elenco do Corinthians

As duas vitórias e a liderança no Campeonato Brasileiro estão em segundo plano no Corinthians. A eliminação na Copa Libertadores colocou na pauta um processo de reformulação no elenco. Para o meia Danilo, este é um caminho natural. "O jogador passa, o clube continua", afirmou, em entrevista coletiva nesta quinta-feira.

O contrato de Danilo termina em dezembro. A situação do meia é a mesma de outros jogadores que fizeram parte do time campeão mundial em 2012: está indefinida. "Futebol é momento. Fomos eliminados e aparecem as cobranças. Vencem os contratos, tem eu, o Ralf, o Fábio (Santos), tem o (Emerson) Sheik, o Guerrero. Ficamos tristes de perder jogadores assim."

Na entrevista, Danilo relembrou sua história no clube. Esta é sua sexta temporada defendendo o Corinthians. Ele ganhou títulos importantes, mas o início não foi fácil. "Passeis duas fases aqui: eliminado para o Tolima, todo mundo arrebentado, para depois ganhar tudo."

O jogador de 35 anos disse que a diretoria ainda não o procurou para renovar seu contrato. Ele reforçou, no entanto, que gostaria de ficar, mas que entende a nova fase do clube. "Se não renovar, saio de cabeça erguida, tenho uma história bonita aqui."

Assim como Danilo, os contratos de Fábio Santos e Ralf terminam em dezembro. A situação de Emerson Sheik e Guerrero é mais complicada: os dois têm contrato só até julho.

Sheik está de saída. Já o peruano só continua se chegar a um acordo com o clube em relação as luvas (premiação) para assinar um novo contrato. Guerrero pede cerca R$ 20 milhões, mais salários de R$ 500 mil por mês.