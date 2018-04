Danilo credita queda a derrota para o Guaraní no primeiro jogo

O meia Danilo deixou o gramado no estádio Itaquerão sem conseguir explicar o motivo da derrota e da eliminação do Corinthians na Copa Libertadores, em casa, para o Guaraní, do Paraguai. "Difícil até falar", afirmou o jogador na saída do campo.

O jogador disse que a derrota em Assunção pesou e o time não conseguiu reverter o placar em casa. "Libertadores é assim: para chegar às finais, tem de jogar bem fora de casa. Não fomos bem lá, levamos dois gols e isso complica tudo".

Para ele, o Corinthians não soube lidar com o fato de ter de marcar três gols de diferença para avançar às quartas de final. "Aqui tinha pressão, não acertamos. Não adianta lamentar mais. É assimilar esse golpe e voltar bem no Brasileiro", disse o jogador.