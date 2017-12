Danilo dá vitória ao Bahia contra Fortaleza Um gol do meia Danilo salvou o Bahia de sofrer um novo vexame, neste domingo, no Campeonato Brasileiro. A vitória por 1 a 0 sobre o Fortaleza serviu como um bálsamo para a ferida aberta pela goleada de 6 a 0 sofrida para o Flamengo, no Maracanã, na rodada anterior. Os três pontos ajudaram a afastar o Bahia da zona de rebaixamento e vão diminuir o ímpeto dos opositores do presidente Marcelo Guimarães. A má fase interessa ao grupo que deseja voltar ao poder no clube. O conselheiro Paulo Maracajá, que se diz afastado do Bahia, era um dos mais citados nas faixas mostradas por torcedores de facções ligadas ao cartola. O jogo foi ruim. O Fortaleza respeitou demais um time dirigido pelo gerente de Futebol Marcelo Chamusca, que assumiu a função como tampão, depois da demissão de Evaristo de Macedo. Chamusca tentou ser treinador algumas vezes, mas em todas foi reprovado anteriormente. Nas poucas vezes em que se soltou para o ataque, o time cearense levou perigo. Mas a covardia foi punida no segundo tempo. Danilo entrou no lugar de Luiz Alberto e marcou o gol da vitória. A jogada começou com Preto, que passou a Didi. De calcanhar, o atacante serviu Danilo, que se livrou de um zagueiro e tocou na saída do goleiro Jefferson, no canto esquerdo. O Fortaleza ainda tentou reagir com o atacante Vinicius, mas aí apareceu no jogo a firmeza do zagueiro Valdomiro, que espanou para o lado que estava virado todas as vezes em que precisou tirar a bola das proximidades do gol de Emerson.