Danilo e Amaral estão perto do Santos O Santos pretende apresentar na próxima semana mais dois reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro: o zagueiro Danilo, do Paulista de Jundiaí, e o volante Amaral, ex-Palmeiras, que estava no futebol do Oriente Médio. A diretoria do clube acerta os últimos detalhes das negociações, antes de anunciá-las oficialmente. Danilo, revelação do time de Jundiaí, atual vice-campeão paulista, chega para ocupar a vaga deixada por Alex, transferido para o PSV, da Holanda. "Tudo já está acertado verbalmente, falta apenas colocar no papel", garantiu Eduardo Palhares, presidente do Paulista. "Assim que o acordo for colocado no papel, o Danilo segue para Santos." Segundo o dirigente do clube de Jundiaí, um grupo de investidores está por trás da negociação. O contrato de Danilo com o Santos vai até o final de 2005. "É uma jovem promessa. Estamos dialogando com o Paulista", tentou disfarçar o presidente do Santos, Marcelo Teixeira. Com a contratação de Danilo, o nome do experiente zagueiro Antônio Carlos, de 34 anos, perde um pouco de força. Mas ainda é uma negociação viável. O jogador espera as eleições que acontecem em seu clube, o Besiktas, da Turquia, para definir o seu futuro. "Mas não tem nada de concreto", assegurou Marcelo Teixeira. Em relação ao volante Amaral, o próprio jogador afirmou que acertou as bases salariais com o Santos e que pesou muito na sua decisão o fato de a equipe ser treinada por Vanderlei Luxemburgo. Na época de Palmeiras, Amaral viveu a melhor fase de sua carreira justamente sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. Na segunda-feira, o atleta chega a Santos para bater o martelo. O contrato deverá ser assinado até o final do ano. "Foi uma indicação do Vanderlei Luxemburgo. Conversamos com o seu procurador, mas ainda existem algumas pendências. Quando ele chegar ao Brasil, vamos definir", disse o presidente Marcelo Teixeira. Amaral está na Itália e tenta receber atrasados da Fiorentina. Treinamento - Nesta quarta-feira, o time do Santos disputou um jogo-treino contra o Campinas, do veterano Careca, 43 anos, e venceu por 2 a 0. Os gols foram marcados no segundo tempo, já com o time reserva, por Basílio e Leandro Machado. "Tudo está caminhando bem. Mas é um trabalho que estamos fazendo não para agora e sim para todo o Campeonato Brasileiro", disse Luxemburgo. O treinador confirmou a entrada do jovem zagueiro Domingos no time, para formar dupla com André Luís. "Estou pronto. Os outros jogadores me passaram muita confiança e isso é importante", contou o zagueiro Domingos.