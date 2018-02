Danilo e Fabão, ex-São Paulo, são apresentados no Kashima Depois de conquistarem o título do Campeonato Brasileiro de 2006 pelo São Paulo, o zagueiro Fabão e o meia Danilo foram apresentados oficialmente no Kashima Antlers, do Japão, nesta terça-feira. Junto com os jogadores, a nova comissão técnica, encabeçada por Oswaldo de Oliveira, também participaram do evento. ?O Kashima foi um dos primeiros clubes japoneses a se estruturar e a adotar uma postura profissional. Nossa prioridade este ano será buscar o título do Campeonato Japonês, que o time não conquista desde 2001, e estou muito confiante de que teremos êxito?, disse Oliveira, que vai trabalhar com o fisioterapeuta Alex Evangelista (ex-Vasco), o preparador físico Ricardo Henriques e o preparador de goleiros Luís Alberto (ex-Fluminense). ?A comissão técnica é formada por profissionais que fizeram sucesso em clubes brasileiros e as contratações darão um peso ainda maior à equipe?, analisou o treinador, que trabalhou no Fluminense e Cruzeiro na temporada passada.