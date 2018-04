Danilo e Thiago Heleno exaltam defesa da equipe do Palmeiras em 2011

SÃO PAULO - Líder isolado do Campeonato Paulista, o Palmeiras deve seu bom momento neste início de ano às boas atuações da defesa, a menos vazada da competição. Foram apenas três gols em oito jogos, com três formações diferentes envolvendo os zagueiros Maurício Ramos, Danilo e Thiago Heleno.

Os defensores, contudo, atribuem a boa fase ao trabalho do técnico Luiz Felipe Scolari, que soube encontrar o melhor estilo de jogo para o seu elenco. "Acho que o mais importante é que o time tem encontrado um padrão de jogo, independente de quem jogue ou do esquema que o Felipão opta. Isso é mérito do treinador, que vem treinando forte com a gente desde o ano passado, e também dos atletas, que estão entendendo o que vem sendo passado", opinou Danilo.

Thiago Heleno, que fez parceria com Danilo pela primeira vez no sábado, acredita que ainda pode evoluir na zaga da equipe. "Ainda sinto que posso melhorar mais, principalmente na questão física e técnica. Mas já estou me sentindo bem melhor em relação à minha estreia [contra a Portuguesa] e preparado para os próximos desafios".

Para o próximo jogo do Palmeiras, contra o Mogi Mirim, no domingo, Felipão terá à disposição os três zagueiros. Maurício Ramos está recuperado de uma lesão na coxa direita e briga por uma vaga no time com Danilo, Heleno e Leandro Amaro.