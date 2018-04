Danilo Fernandes ganha espaço no elenco do Corinthians

Antigo titular do Corinthians - foi o antecessor de Cássio -, Júlio César jogou apenas na abertura da temporada, diante do Paulista. Depois disso, Danilo Fernandes foi o escolhido por Tite nos três jogos seguintes, contra Ponte Preta, Mirassol e Mogi Mirim. Feliz com a sequência, o goleiro de 24 anos, revelado nas categorias de base do clube, comemora o espaço que conseguiu conquistar no elenco corintiano.

"A gente trabalha e treina para poder jogar. Quando a chance é dada, a gente tem de agarrar da melhor maneira possível. Estar sendo o substituto imediato do Cássio é uma honra, no ano passado ele foi perfeito", comentou Danilo Fernandes, ressaltando que existe uma disputa sadia entre os goleiros do Corinthians. "Tenho a confiança do Cássio, do Júlio, da comissão técnica. Então, é uma satisfação imensa jogar."

Segundo ele, Júlio César está "bem tranquilo" com a situação, mas continua trabalhando duro para recuperar o espaço perdido. Mas o momento agora é de Danilo Fernandes, o novo substituto imediato de Cássio. "Procuro entrar em campo tranquilo e confiante no meu trabalho. Se você sabe que tem uma sequência, é mais tranquilo", contou o goleiro, que deve jogar novamente no domingo, diante do Oeste, no Pacaembu.