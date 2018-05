Danilo, herói de conquistas, agora só treina entre os reservas do Corinthians

SÃO PAULO - Renato Augusto jogou apenas 261 minutos neste ano. Não fez gols, tampouco completou uma partida. É aguardado por Mano Menezes para o confronto de domingo, diante do Flamengo, no Brasileirão. Por outro lado, Danilo, decisivo em diversos momentos no Corinthians em temporadas passadas, passou de peça importante à quinta opção da armação.

Danilo está atrás do titular Jadson, de Renato Augusto, do recém-chegado Petros e até do jovem Zé Paulo nessa corrida por espaço. Logo, ainda descerá mais um posto na escala de preferências de Mano Menezes com a liberação de Elias, após a Copa do Mundo. O recém-contratado jogador é titular absoluto do Corinthians.

Sempre decisivo em jogos importantes da equipe, como os clássicos, Danilo foi autor do gol do título paulista em 2013. Ele também havia deixado sua marca na partida semifinal da Libertadores, contra o mesmo Santos, além de dar o passe de calcanhar para o primeiro gol de Emerson Sheik na decisão com o Boca Juniors.

Hoje, o camisa 20, que já fez 24 gols no time em 228 jogos, treina com os reservas, não abre a boca para reclamar de nada e é apontado por muitos no clube como um "desperdício" por não poder entrar em campo. Alguns torcedores até pedem que Mano o teste como atacante, função na qual já "quebrou galho" algumas vezes e que precisa de peças.

SUPERAÇÃO

Calado, Danilo arma nova volta por cima com a camisa corintiana. Antes de estourar no Brasileirão de 2011 (atuou em 35 das 38 rodadas) e nos títulos de 2012 (Libertadores e Mundial) e 2013 (Paulistão), o meia também ficou um tempo no ostracismo. Na época, nem para o banco ele ia. Em silêncio, sempre trabalhando forte nos treinos, como agora, ganhou um brecha e se firmou. A promessa aos companheiros é de repetição dos tempos áureos.

Os dirigentes, ao menos, parecem confiar no jogador. No começo do ano, Danilo recebeu proposta para defender o Vitória. Como tinha contrato apenas até julho e a direção não o havia procurado para renovação, ele se animou em trocar de ares. Pouco tempo depois, se acertou com o Corinthians e ampliou seu vínculo até julho de 2015.