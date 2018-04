Danilo marca na despedida do Porto e é homenageado

Vendido ao Real Madrid por 31,5 milhões de euros, o lateral-direito Danilo fez, nesta sexta-feira, a sua última partida com a camisa do Porto. E a despedida foi em grande estilo, com o gol derradeiro da vitória da equipe portista sobre o Benafiel, por 2 a 0, no Estádio do Dragão, na Cidade do Porto.

O gol saiu aos 47 minutos do segundo tempo, após linda enfiada de bola do camaronês Aboubakar, passando a bola por entre três defensores. Danilo saiu na cara do goleiro Julio Coelho e bateu no canto esquerdo, sem chances de defesa. Na torcida, diversas faixas agradeciam ao lateral.

O jogo também pode ter sido o último do Casemiro com a camisa do Porto. O volante, revelado pelo São Paulo, vai se apresentar ao técnico Dunga para a disputa da Copa América e pode retornar ao Real Madrid. O Porto terminou o campeonato com 82 pontos. O Benfica tem a mesma pontuação, ainda sem ter jogado pela última rodada, mas leva a melhor no confronto direto.