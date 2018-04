Danilo não tem lesão grave, mas está em observação

O Porto divulgou que o lateral-direito Danilo não sofreu nenhuma lesão grave no choque com o goleiro Fabiano que o obrigou a sair de campo no primeiro tempo da partida vencida pela equipe portuguesa por 4 a 0 diante do Basel pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. "Danilo efetuou exames, não tem lesão grave e está em observação. Volta rápido!", diz a mensagem publicada pelo clube em uma rede social.

Danilo, titular da seleção brasileira que disputará amistosos contra França e Chile, no fim do mês, foi levado de ambulância para o hospital São João, na cidade do Porto. Ele foi atingido no rosto pelo ombro do goleiro Fabiano, que saiu da área para cortar um ataque da equipe suíça, e chegou a ficar desacordado.

Depois de ser atendido durante alguns minutos no gramado, ele foi substituído pelo holandês Martins Indi e levado para o hospital, onde está sendo submetido a exames. Em breve mais informações.