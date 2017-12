Danilo perto de acordo com o Vasco O meia Danilo deve acertar a sua permanência no Vasco nos próximos dias. De acordo com o procurador do jogador, Fred Souza, os dirigentes do Monterrey (México), dono dos direitos federativos do atleta, ficaram satisfeitos com a proposta de renovação feita pelo clube vascaíno. Danilo assinaria por um ano. "Meu procurador está vendo tudo para mim e acho que vou continuar no Vasco em 2004. Só faltam alguns detalhes", disse Danilo. Segundo o jogador, seu desejo sempre foi o de ficar no time carioca. "Tive uma grande identificação com a torcida e fui muito bem recebido pelo grupo." Revelado pelo União São João de Araras, o atleta ganhou destaque no futebol brasileiro atuando na equipe de São Januário.