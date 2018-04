Danilo promete que Palmeiras reagirá com títulos

O zagueiro Danilo afirmou nesta quarta-feira, no segundo dia de treinos do Palmeiras na temporada de 2010, que o clube irá reencontrar o caminho dos títulos neste ano, depois de ter amargado uma grande decepção no final de 2009, quando o time não conseguiu nenhuma taça e deixou escapar até a vaga na Copa Libertadores.

"Ninguém tem sangue de barata, os torcedores ficaram chateados, mas na hora da decisão tenho certeza de que daremos a resposta e levantaremos os títulos", afirmou Danilo, garantindo que o Palmeiras aprendeu com os erros cometidos em 2009. "Neste ano, o Palmeiras vai entrar um pouco mais maduro em campo, pois não pode deixar escapar os títulos".

Danilo também ressaltou que existe a necessidade de o Palmeiras conquistar um título de primeiro nível em 2010, fato que não acontece desde 1999, quando a equipe foi campeã da Libertadores. "O Palmeiras está carente de um título de expressão há mais de dez anos", disse o jogador, que alertou o elenco da equipe sobre a cobrança dos torcedores: "Não temos que ficar dando desculpa, pois sabemos que a pressão neste ano vai ser grande".

Ao mesmo tempo, Danilo ressaltou que o Palmeiras não pode deixar de priorizar o Campeonato Paulista no ano em que também vai disputar a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. "Claro que a Libertadores gera muito dinheiro, prestigio aos atletas, mas o Paulista também é importante. Vamos levar a sério o Paulista. Não quero saber se os outros vão dar prioridade ou não", opinou.