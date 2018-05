Danilo quer Palmeiras com espírito vencedor em 2010 Feliz por permanecer no Palmeiras no próximo ano, o zagueiro Danilo quer a equipe com uma postura diferente em 2010. O defensor, que teve seus direitos econômicos adquiridos junto ao Atlético Paranaense e assinou contrato por quatro anos, espera um time com perfil vencedor para conquistar títulos na próxima temporada.