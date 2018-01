Danilo será a referência do São Paulo Torcedor do São Paulo, guarde bem esse nome: Danilo. É nesse jogador que o técnico Leão aposta suas fichas para o Campeonato Paulista. O treinador não esconde que está buscando uma formação mais ofensiva para o time, na qual o meia terá função de destaque. "Ele será fundamental na coordenação. Todas as jogadas de ataque deverão passar pelos pés dele (Danilo)", declarou. O jogador, por sua vez, está ciente da sua situação e espera, nessa temporada, superar o desempenho apresentado no ano passado. Danilo explica que Leão quer em campo um jogador mais agressivo. "O professor diz que meu ponto forte é o chute e vem cobrando que eu chute mais a gol desde o ano passado", diz. O jogador garante que tem procurado seguir as orientações do técnico e espera que tudo dê certo em campo. Danilo, no entanto, não é o único que terá de se adaptar a novas situações. Rogério Ceni também se prepara para o fato de a equipe ter mudado o esquema 3-5-2 para 4-4-2 e também para a bola oficial da competição, que classificou como "estranha". Sobre o novo posicionamento, o jogador espera que não só ele, mas "todos gritem" de forma a tornar mais rápido o entrosamento da defesa. Sobre a bola, admitiu que pretende dar a palavra final após as primeiras rodadas do Paulista, mas admitiu que não está gostando nos treinos. "Na hora de bater ela não sai com precisão", avalia o jogador.