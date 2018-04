Danilo tranquiliza torcedores do Porto após pancada: 'Foi só um grande susto' O lateral Danilo deu um grande susto na vitória do Porto por 4 a 0 diante do Basel, terça-feira, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Ainda no primeiro tempo, o jogador chocou-se violentamente com o goleiro do próprio time português, Fabiano, caiu desacordado em campo e precisou ser encaminhado a um hospital. Já recuperado, nesta quarta, ele usou as redes sociais para tranquilizar os torcedores.